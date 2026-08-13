Следственный комитет (СК) России просит арестовать сына бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Александра Хотина по подозрению в убийстве. Об этом в четверг, 13 августа, сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, между Хотиным и 54-летним Александром Куманцевым произошел конфликт из-за двух телефонов, которые сын Албина хотел купить у погибшего. В результате ссоры мужчина несколько раз ударил своего оппонента. Куманцев скончался в больнице.

Сын бывшего вице-губернатора Петербурга задержан по делу об убийстве

При этом 12 августа телеканал РЕН ТВ писал, что подозреваемого задержали на следующий день после преступления в Можайске, возбуждено уголовное дело об убийстве. Ранее у мужчины уже возникали проблемы с законом. Сейчас Албин и его сын не поддерживают общение, уточнили журналисты.