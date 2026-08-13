Агрессивные поляки выбили два передних зуба несовершеннолетней девушке из Украины в Варшаве. Причиной драки стал ее акцент.

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Об этом пишут украинские СМИ.

— В Варшаве украинской девочке выбили два передних зуба из-за акцента. Тридцатилетние поляки в парке попросили сигареты у компании подростков 15-16 лет, те им ответили на польском, что не курят. Полякам не понравился акцент детей, начался конфликт, — говорится в материале.

Известно, что мать пострадавшей девушки обратилась в полицию. Однако нападавших найти не удалось. После этого семья уехала из Польши, передает РИА Новости со ссылкой на материал.

Другой случай произошел 9 июля, когда группа молодых поляков во Вроцлаве избила 19-летнего украинца после того, как услышала, что он говорит по телефону на украинском языке. После драки пострадавший получил серьезные травмы, включая перелом носа и повреждения позвоночника.

Крмое того, Киев и Варшава продолжают конфликтовать из-за решения Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ почетное наименование «Героев УПА*». Польская сторона возмущена, так как там украинских националистов считают ответственными за убийство десятков тысяч поляков в годы Второй мировой войны.

Польский президент Кароль Навроцкий после этого объявил о своем решении лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Позже президент Украины дважды отказался обсуждать с Навроцким эту ситуацию.

*Запрещенная в России террористическая организация.