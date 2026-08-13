В Ессентуках толпа напала на участника СВО

В Ессентуках в ночь с 31 июля на 1 августа произошло нападение на участника специальной военной операции Сергея Чуденцова, сообщает Telegram-канал «Многонационал».

Инцидент попал на камеры: двое мужчин были избиты толпой, удары наносились со спины. Пострадавших госпитализировали, однако 7 августа Сергей Чуденцов скончался в больнице.

Родные и близкие погибшего просят провести тщательное расследование и установить всех причастных к убийству. Они опасаются, что дело могут не довести до конца. Ветераны СВО также записали обращение, заявив, что не допустят, чтобы человек, выживший на войне, погиб при таких обстоятельствах. Они объявили о создании специальной структуры по безопасности в городе.

Ранее аналогичные случаи нападений на участников СВО уже фиксировались. В Самаре следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения и ограбления ветерана боевых действий, после которого он впал в кому. Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.

В Уфе осудят парня, избившего участника СВО, который заступился за прохожего

В конце июля сообщалось о нападении мигрантов на участника СВО и его жену на рынке после конфликта из-за повреждения автомобиля. Боец заступился за супругу и подвергся избиению.