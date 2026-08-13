Экскурсионная лодка со 115 пассажирами загорелась в районе турецкого города Фетхие. По данным Shot, среди находившихся на борту были российские туристы.

Пожар начался на кухне и быстро распространился по судну. Пассажиры в панике стали прыгать в море в спасательных жилетах.

Береговая охрана эвакуировала всех туристов и доставила их в порт. Двое человек отравились дымом и были госпитализированы, остальные от медицинской помощи отказались. Лодка полностью сгорела. Причина возгорания устанавливается, сообщается в публикации.

Днем ранее паром загорелся во время рейса с индонезийского Бали на соседний остров Ломбок. На борту находился 131 человек — 114 пассажиров и 17 членов экипажа. Судно также перевозило 44 автомобиля и 53 мотоцикла. Пассажиров пришлось спасать проходившим мимо судам.

В Турции катер насмерть переехал российскую туристку

До этого скоростной катер Thanamarine 555 с россиянами на борту взорвался вблизи острова Ко Майтон. Уточняется, что на борту судна находилось 37 человек, среди которых были преимущественно российские туристы, один гид и трое членов экипажа.