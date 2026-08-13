Озвучена реакция задержанной за подрыв военного в Севастополе россиянки на допросе

Озвучена реакция задержанной за подрыв капитана 1-го ранга в Севастополе 32-летняя россиянки Маргариты Реут на допросе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На вопрос, раскаивается ли она в содеянном, женщина ответила: «Нет».

По данным канала, после подрыва военного фигурантка планировала улететь за границу, у нее был куплен билет из Сочи. Кроме того, стало известно, что последним местом работы Реут было производство вагинальных свечей с цветочной составляющей.

Раскрыты действия россиянки при подрыве капитана 1-го ранга в Севастополе

Ранее сообщалось, что в конце 2025 года Реут оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России из-за того, что в поезде Самара — Адлер она бурно отреагировала на новость об обстреле БПЛА станции Лихая в Ростовской области и крикнула: «Так вам и надо, русские!»