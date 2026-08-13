Пастух ушел на работу и загадочно пропал под Волгоградом

В Котовском районе Волгоградской области волонтеры и полиция разыскивают 51-летнего Дмитрия Ш., который загадочно исчез во время выпаса коров.

© Вечерняя Москва

Мужчина жил в хуторе Попов один и работал пастухом у местного фермера, обеспечивавшего его всем необходимым. В день исчезновения Дмитрий, как обычно, отправился пасти стадо.

Вечером работодатель забил тревогу: коровы остались на месте и спокойно паслись, однако самого пастуха нигде не было. Мужчина не взял с собой личные вещи и не оставил никаких записок.

Обстоятельства его исчезновения устанавливаются, передает V1.ru.

В Якутии идет поисковая операция по розыску 76-летнего пенсионера Василия, который ушел в глухую тайгу для ретрита и не вернулся. Он планировал провести несколько недель в уединении на берегу реки Юдомы в урочище Джабатмы. Ближайший населенный пункт находится в 300 километрах, там отсутствуют дороги и связь.