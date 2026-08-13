Женщина попыталась уехать из России в Китай с сотнями зеркал в багаже

Женщина попыталась уехать из России в Китай с сотнями косметических зеркал в багаже и попалась в аэропорту Екатеринбурга Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Инспекторы таможенного поста воздушной гавани задержали пассажирку, собиравшуюся в Харбин, в «зеленом» коридоре в рамках выборочного контроля. В ее багаже лежало 365 зеркал общим весом почти 20 килограммов.

Женщина пояснила, что хотела продать товар, но он оказался бракованным. Поэтому она решила отвезти его китайскому производителю. О таможенных правилах и запретах она ничего не знала.

Начальник таможенного поста аэропорта Сергей Боровик пояснил, что коммерческую партию нужно декларировать. В отношении туристки возбудили дело об административном правонарушении. Ей грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией.

Ранее россиянин прилетел на родину из Китая с частями тел крокодилов в багаже и вызвал вопросы на таможне. В его чемодане лежали головы, лапы, кожа и челюсти рептилий.