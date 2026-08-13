Раскрыты действия россиянки при подрыве капитана 1-го ранга в Севастополе

В Севастополе возле одной из многоэтажек на Столетовском проспекте женщина привела в действие взрывное устройство, замаскированное у дороги. Действия россиянки при подрыве капитана 1-го ранга раскрывает Baza.

Она поджидала военного и активировала детонатор, когда он оказался в зоне поражения.

Силовики оперативно задержали подозреваемую. Как сообщили в УФСБ, задержанной оказалась гражданка России 1994 года рождения. На допросе она призналась, что действовала по заданию украинских спецслужб.

Названа личность подорванного мужчины в Севастополе

Подрыв произошел 13 августа. Военнослужащий не выжил.