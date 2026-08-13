Обвиняемый в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге совершил ошибку на суде

Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге Петр Жилкин совершил ошибку на суде. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На суде мужчина извинился перед матерью мальчика, но перепутал ее имя — в своей речи он обратился к ней как к Клавдии, хотя женщину зовут Ксения.

«Приношу искренние извинения. Я не понимаю, как это произошло», — сказал он, добавив, что сожалеет о содеянном.

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Ранее сообщалось, что Жилкин на начальном этапе расследования давал ложные показания, из-за чего дальнейшее содействие следствию не зачли при передаче дела в суд.