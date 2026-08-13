В Подмосковье раскрыли убийства трех человек, совершенные с разницей в 13 лет

Следователи установили новые обстоятельства убийств, произошедших в Московской области в 2010 и 2023 годах. Среди погибших — малолетняя девочка, сообщили в подмосковном управлении СК России, передает aif.ru.

В мае 2011 года в озере Светлое в Воскресенске нашли чемодан с телом женщины, к которому было привязано сантехническое изделие. Погибшая и ее малолетняя дочь числились пропавшими без вести с декабря 2010 года. Тело ребенка тогда обнаружить не удалось.

В марте 2024 года в Ногинске на территории садоводческого товарищества нашли закопанное тело мужчины, пропавшего в ноябре 2023 года.

Следствие установило, что оба взрослых потерпевших перед исчезновением передали свои квартиры ранее судимому жителю Москвы. После второго убийства мужчина уехал в США. В июне 2025 года его задержали при пересечении границы в аэропорту Внуково. На допросах он отрицал причастность к убийству ребенка, но поисковые работы продолжались. Останки девочки нашли у берега озера Светлое. Экспертиза подтвердила, что они принадлежат дочери ранее найденной женщины.