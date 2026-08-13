В Уфе при падении в шахту лифта погиб рабочий
Сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступило сообщение о падении человека с высоты при строительстве 26-этажного дома на улице Айской.
Как рассказали в Управлении гражданской защиты, выполнявший монтажные работы для субподрядной организации рабочий 1992 года рождения сорвался в шахту лифта с восьмого этажа.
Прибывшие на место спасатели извлекли тело погибшего из шахты. К сожалению, он скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.