Россиянка уехала в Пекин и перестала выходить на связь с семьей

Полиция Чувашии начала проверку после обращения отца 19-летней жительницы Чебоксар, которая учится в нижегородском вузе и перестала выходить на связь после поездки в Азию. По сведениям семьи, девушка могла уехать из Китая в Таиланд, однако официально эта часть ее маршрута пока не подтверждена.

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Отец студентки обратился в МВД Чувашии 12 августа. По его словам, дочь в конце мая отправилась в Пекин с туристической целью. После получения заявления сотрудники полиции начали устанавливать местонахождение девушки и проверять обстоятельства ее отъезда, пишет РИА Новости.

При этом в ГУ МВД по Нижегородской области сообщили, что заявлений о пропаже студентки в региональное управление не поступало. Несмотря на учебу девушки в Нижнем Новгороде, обращение приняло ведомство по месту жительства ее семьи — в Чувашии.

Первые сведения об исчезновении студентки распространил Telegram-канал Mash. По данным канала, перед отъездом девушка забрала накопленные деньги, а затем написала близким, что с ней все в порядке и искать ее не нужно.

Как утверждает Telegram-канал Mash, 19 мая студентка вылетела в Китай, а 21 мая отправилась оттуда в Таиланд. Родственники опасаются, что девушка могла оказаться под чужим влиянием или стать жертвой похищения.

Поиски девушки продолжаются. Сотрудники МВД Чувашии устанавливают обстоятельства ее отъезда и проверяют информацию, предоставленную родителями.