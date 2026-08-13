Эксперт назвал возможное местонахождение семьи Усольцевых

Пропавшая в сентябре 2025 года в Красноярском крае семья Усольцевых может укрываться на военном гарнизоне Форт-Брэгг в Северной Каролине, заявил NEWS.ru подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, в США существует отлаженная система приема и сокрытия иностранных разведчиков в зависимости от их статуса.

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Иванников отметил, что если Усольцевы бежали в США, их могли разместить на этой базе — там расположен главный штаб командования специальными операциями американской армии. В Штатах, по его словам, оказывают содействие иностранным агентам: от изготовления поддельных документов до пластических операций.

Статусных перебежчиков, которые могут продолжить антироссийскую деятельность, прячут на военных объектах, опасаясь ликвидации, добавил эксперт. Он напомнил, что подобные случаи сокрытия перебежчиков из СССР и России уже были, и эти механизмы на Западе отработаны.

Ранее сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов предположил, что его родные могут находиться в Калифорнии, где живут их родственники. Позже Баталов опроверг эту информацию. Следственный комитет рассматривает две основные версии — несчастный случай и криминальный сценарий, но продолжает изучать все возможные варианты.