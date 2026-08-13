Появились подробности подрыва капитана 1 ранга в Севастополе
Появилась версия о том, что за подорванным в Севастополе капитаном 1 ранга следила женщина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, она могла быть причастна к взрыву, но подтверждения этому пока нет.
На месте работают экстренные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло на Столетовском проспекте.
По предварительным данным, взрывное устройство было спрятано в урне, стоявшей рядом со скамейкой. Потерпевший шел по лестнице вместе с другом, когда бомба сдетонировала. Полученные капитаном ранения оказались несовместимы с жизнью.