Появились подробности подрыва капитана 1 ранга в Севастополе

Появилась версия о том, что за подорванным в Севастополе капитаном 1 ранга следила женщина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, она могла быть причастна к взрыву, но подтверждения этому пока нет.

На месте работают экстренные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло на Столетовском проспекте.

По предварительным данным, взрывное устройство было спрятано в урне, стоявшей рядом со скамейкой. Потерпевший шел по лестнице вместе с другом, когда бомба сдетонировала. Полученные капитаном ранения оказались несовместимы с жизнью.