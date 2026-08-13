Капитан 1-го ранга погиб при взрыве в Севастополе. Об этом в четверг, 13 августа, пишет Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в сквере за жилым массивом на Столетовском проспекте. Предварительно, взрывное устройство могло находиться в урне или под лавочкой. По данным источника, оно сработало рядом с офицером, от полученных травм он погиб на месте.

Также появилась информация о женщине, которая якобы следила за погибшим и могла быть причастна к взрыву. Подтверждения этой информации пока нет.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщается в публикации.

По словам очевидцев, взрыв был настолько громким, что многим сначала показалось, что в дом влетел БПЛА.

Мужчина погиб после взрыва в Севастополе

В конце июля ФСБ задержала в Москве 30-летнюю женщину в момент установки СВУ под машину сотрудника органов безопасности. Подозреваемая самостоятельно связалась с украинским куратором через мессенджеры, после чего сообщила ему о готовности участвовать в террористической деятельности в обмен на содействие в выезде в одну из стран Евросоюза.