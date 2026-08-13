Отказ от знакомств привел к стрельбе в российском городе

В Екатеринбурге группа агрессивно настроенных мужчин устроила стрельбу после отказа девушек в знакомстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Свердловской области.

Молодые люди попытались познакомиться с двумя девушками. Получив отказ, они начали преследовать такси, в котором уехали незнакомки. Таксист пытался защитить пассажирок, в ответ злоумышленники произвели несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону автомобиля.

Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Подольске Московской области полиция задержала мужчину, ранившего во время стрельбы троих человек.