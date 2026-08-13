Полицейские задержали в Подмосковье оператора сим-боксов для мошенничества

Сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего уроженца Ивановской области, который обслуживал в арендованных квартирах в Московской области сим-боксы для телефонного мошенничества.

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Об этом в четверг, 13 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

— По указаниям кураторов он устанавливал и обслуживал в арендованных квартирах в Подмосковье специальные устройства для преобразования интернет‑трафика в мобильную связь. С помощью этой техники аферисты могли звонить и рассылать СМС своим жертвам с номеров российских операторов. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вычислили подозреваемого в Одинцове и задержали на съёмном жилье на Кутузовской улице, — рассказали на официальном портале «МВД Медиа».

При осмотре одной из квартир полицейский обнаружили ноутбук, мобильные телефоны, более тысячи сим-карт и два сим-бокса, в другом помещении нашли еще три GSM-шлюза и более 100 сим-карт. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела об организации работы сим-боксов в Москве, с помощью которых мошенники обманывали граждан России. Следователи установили, что оборудование прятали в съемных квартирах и регулярно меняли адреса. Организаторы закупали и распределяли технику, регистрировали сим-карты и координировали работу устройств.