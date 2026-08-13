Российский охотник принял товарища за кабана и застрелил его

В Дагестане охотник случайно застрелил товарища, приняв его за кабана. Об этом пишет «112».

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Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Каякентского района по факту причинения смерти по неосторожности.

Трагедия произошла вечером 12 августа на территории охотничьего заказника.

Мужчина отправился на промысел вместе с двумя знакомыми. Около десяти часов вечера он заметил животных и произвел несколько выстрелов в их сторону, предварительно не убедившись в безопасности сектора обстрела.

Одна из пуль попала в голову его спутнику. От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия до приезда медиков.