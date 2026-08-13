В результате взрыва, произошедшего в Севастополе, погиб один человек. По информации Telegram-канале Mash, взорваться могло взрывное устройство. Об этом стало известно в четверг, 13 августа.

Канал утверждает, что инцидент произошел на Столетовском проспекте. Предполагается, что устройство заложили в урну рядом со скамейкой. Двое мужчин шли по лестнице рядом, когда произошел взрыв. От полученных травм один из них скончался на месте.

По словам очевидцев, взрыв был настолько громким, что многим сначала показалось, что в дом влетел беспилотник, говорится в материале.

Официального подтверждения информации об инциденте пока не поступало.

Севастополь временно обесточен после массированной атаки ВСУ

В конце июля ФСБ задержала в Москве 30-летнюю женщину в момент установки СВУ под машину сотрудника органов безопасности. Подозреваемая самостоятельно связалась с украинским куратором через мессенджеры Telegram и WhatsApp*, после чего сообщила ему о готовности участвовать в террористической деятельности в обмен на содействие в выезде в одну из стран Европейского союза (ЕС).

*Принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.