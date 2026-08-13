Жительница Уфы угрожала обрезать веревки промышленному альпинисту

В Уфе жительница квартиры попыталась столкнуть промышленного альпиниста, который проводил работы на фасаде дома, и пригрозила обрезать его веревки. Об этом в четверг, 13 августа, пишет Baza.

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По данным источника, молодой человек выполнял реставрационные работы по заданию местных коммунальных служб. Увидев мужчину за окном, пенсионерка возмутилась и заявила, что не нанимала его, а он оперся ногами на ее окно.

Женщина попыталась столкнуть альпиниста, пригрозила вызвать полицию и обвинить его в попытке проникновения в квартиру. Как рассказал Telegram-каналу сам рабочий по имени Рафаель, после угрозы обрезать стропы ситуация стала представлять непосредственную угрозу его жизни.

До этого 63-летний мужчина вооружился ножом и пришел на работу в Воскресенске. Там он начал угрожать работодательнице. Мужчине не нравились условия труда. На место вызвали росгвардейцев, которые задержали агрессора.