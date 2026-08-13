Российский школьник ушел под воду во время тренировки

В Краснодаре 14-летний школьник ушел под воду во время тренировки по гребле, спасти его не удалось. Об этом стало известно Telegram-каналу «Краснодар Телетайп».

В правоохранительных органах начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

Как утверждает Telegram-канал Kub Mash, это была первая пробная тренировка подростка.

До этого сообщалось, что в Москве 12-летний школьник потерял сознание во время заплыва в бассейне, когда сдавал норматив. Из воды его успел достать тренер. Школьника отвезли в больницу для оказания помощи. Юноша признался, что занимается плаванием два года.

Еще раньше в московском бассейне не выжил семилетний школьник. Предварительно, во время первого занятия первоклассник прыгнул в бассейн, но заметили это не сразу. Когда его вытащили из воды, он был без сознания.