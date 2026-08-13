Российский автоблогер купил машину у пенсионеров и стал жертвой "схемы Долиной"

В Калужской области местный автоблогер Дмитрий П. стал жертвой мошеннической схемы, известной как «кейс Ларисы Долиной». Мужчина приобрел подержанную иномарку у пенсионеров, но спустя время автомобиль был изъят полицией. Об этом пишет Mash.

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Перед сделкой блогер предпринял попытку обезопасить себя: он записал на видео диалог с пожилыми продавцами. На камеру супруги подтвердили, что действуют добровольно, не находятся под влиянием мошенников и действительно хотят продать машину. Стороны подписали договор купли-продажи, переоформили транспортное средство в ГИБДД, после чего мужчина передал деньги.

Однако через некоторое время пенсионеры обратились в правоохранительные органы. Они заявили, что перечислили средства телефонным аферистам, а видеозапись их согласия якобы не имеет юридической силы.

Несмотря на подписанные документы, тульский следователь сообщил покупателю, что авто числится в базе похищенного имущества.

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Автомобиль был задержан как вещественное доказательство и отправлен на штрафстоянку. Дмитрий вместе с супругой уже подал ходатайство о возврате машины, однако ответа от следствия пока нет. Полиция продолжает проверку всех обстоятельств сделки.