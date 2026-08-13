Wildberries сообщил о пожаре на объекте в Башкирии после атаки БПЛА

Возгорание произошло на территории промышленной зоны в Башкирии, где находится один из объектов Wildberries. Об этом в четверг, 13 августа, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

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По данным компании, причиной пожара стала атака беспилотников. На месте работают пожарные расчеты, при этом сотрудников объекта заранее эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности.

— Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание, — цитирует сообщение ТАСС.

Глава региона Радий Хабиров сообщил в МАКС, что два человека пострадали в результате атаки беспилотников на промзону и логистический центр в Башкирии.

7 августа логистический объект Wildberries в Екатеринбурге подвергся атаке украинских дронов, из-за чего в здании возникло возгорание.

В четверг, 6 августа, украинская армия ударила по еще одному объекту компании в Тверской области. В результате падения обломков БПЛА был незначительно поврежден фасад здания.

4 августа возгорание возникло на логистическом объекте Wildberries из-за атаки Вооруженных сил Украины в поселке Красный Бор в Ленинградской области. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.