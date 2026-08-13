В Новосибирске будут судить ограбивших ПВЗ подростков

В Новосибирске передано в суд уголовное дело о групповом грабеже в пункте выдачи заказов (ПВЗ) "Яндекс.Маркета" - в ограблении участвовали несовершеннолетние.

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Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, трем фигурантам уголовного дела инкриминируют открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление было совершено 30 января в пункте выдачи заказов, расположенном на улице Некрасова. Согласно материалам дела, соучастники предварительно распределили роли: один из них должен был получить товар и проследовать с ним в примерочную, двое других - отвлечь внимание персонала.

Один из будущих обвиняемых получил от сотрудника куртку стоимостью 44 тысячи рублей и направился в примерочную. Его подельники отвлекли работников ПВЗ, и злоумышленник покинул помещение с похищенным имуществом.