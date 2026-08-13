Отец зарезал жену и 7-летнюю дочь в домашнем детсаду при шестерых воспитанниках

Четыре человека, включая семилетнюю девочку, погибли в результате двух связанных нападений в американском штате Миннесота. По предварительной версии полиции, 41-летний мужчина убил пожилую родственницу, а затем расправился с женой и дочерью в доме, где супруги содержали частный детский сад. После этого он покончил с собой.

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Основные события произошли утром 12 августа в городе Хопкинс, расположенном в пригороде Миннеаполиса. Около девяти часов один из родителей привез ребенка в домашний детский сад Brown Bear Childcare. В подвальном помещении дома он увидел происходившее нападение, выбрался наружу и вызвал полицию.

Прибывшие сотрудники обнаружили в подвале 41-летнюю женщину и ее семилетнюю дочь со смертельными ножевыми ранениями. На верхнем этаже находилось тело 41-летнего мужчины без признаков жизни. Следователи считают, что он убил жену и ребенка, после чего наступила его смерть.

Во время нападения в детском саду находились еще шестеро малолетних воспитанников. Они физически не пострадали. Полицейские вывели детей из здания и передали родителям. Правоохранители пока не установили, видели ли воспитанники сам момент расправы.

Начальник полиции Хопкинса Брент Джонсон сообщил, что прибывшие на место сотрудники оказались потрясены увиденным. По его словам, подобные убийства крайне редко происходят в городе. Власти привлекли к работе с семьями детей психологов, специалистов служб помощи пострадавшим и священнослужителей.

Позднее следователи связали события в Хопкинсе с убийством в Бернсвилле, находящемся примерно в 32 километрах от детского сада. В одном из домов полицейские обнаружили 78-летнюю женщину с ножевыми ранениями. Погибшая приходилась предполагаемому нападавшему близкой родственницей. В последнее время мужчина жил в ее доме.

Правоохранители полагают, что пожилую женщину убили до нападения в детском саду. Точное время ее смерти и последовательность перемещений мужчины устанавливаются. Следователи также выясняют, почему тело обнаружили только через несколько часов после событий в Хопкинсе.

Мотив преступлений остается неизвестным. Власти не нашли сведений о прежних проявлениях насилия со стороны мужчины. Полицию по адресу домашнего детского сада ранее не вызывали. Следователи продолжают изучать связи между погибшими и события, предшествовавшие нападениям.

Домашний детсад имел государственную лицензию с 2019 года и мог одновременно принимать до десяти воспитанников. Согласно регистрационным документам, детский сад успешно прошел проверки в 2023, 2024 и 2025 годах. Нарушений, которые могли бы стать основанием для закрытия учреждения, инспекторы не выявили.

Имена погибших пока не обнародованы. Полиция заявила, что других подозреваемых по делу не разыскивает и угрозы для местных жителей нет. Расследование продолжают правоохранительные органы Хопкинса и Бернсвилла.