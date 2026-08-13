Пьяный пассажир напал на таксиста и угнал его автомобиль в Подмосковье

Пьяный пассажир напал на таксиста и угнал его автомобиль в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ведомства Татьяну Петрову.

В полицию поступило заявление от 24-летнего водителя такси, который рассказал о хулиганских действиях пассажира и угоне машины стоимостью более миллиона рублей. Выяснилось, что таксист принял заказ и к нему в авто сел мужчина в нетрезвом состоянии. Во время поездки пассажир вел себя агрессивно: нецензурно выражался и угрожал насилием.

"В какой-то момент злоумышленник накинул ремень безопасности на шею водителя и попытался его задушить, но таксист сумел освободиться и покинуть автомобиль", – сказала Петрова.

Оставшись в машине один, подозреваемый повредил экран мультимедийной системы, подрулевой переключатель режима работы стеклоочистителей, вырвал салонное зеркало заднего вида, поцарапал кузов металлическим предметом, повредил левое зеркало и оторвал номерной знак. После этого он сел за руль и уехал, но вскоре двигатель заглох, и его задержали сотрудники ГАИ.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения и хулиганстве. Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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