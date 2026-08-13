Глава Башкирии сообщил о пожаре, возникшем из-за атаки украинских БПЛА

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Башкирию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Радий Хабиров.

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По его словам, обломки одного из сбитых дронов упали на территории промышленной зоны в Салавате. На место происшествия прибыли специалисты оперативных и экстренных служб.

«Возникло возгорание», — подчеркнул глава региона.

Украинские военные в ночь на 13 августа нанесли удары по Ростовской области. Как рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь, один из БПЛА упал на территории базы отдыха «Исток» под Донецком. В результате пострадала девушка, ее доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, из-за атаки на территории Гундоровского водоподъема в хуторе Малая Каменка загорелась сухая растительность. На место происшествия направили огнеборцев. Предварительно, никто из людей не пострадал.

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12 августа дроны ВСУ атаковали машину скорой помощи в населенном пункте Рубежное в Луганской народной республике (ЛНР). Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила, что пострадали два медицинских работника. Им потребовалась госпитализация.