Лжесотрудники Интерпола похитили мужчину из-за партии сигарет

В Великобритании признали виновными пятерых участников преступной группы, причастных к похищению и гибели 45-летнего Томаша Самеля. Мужчину вывезли из дома под видом задержания по европейскому ордеру после конфискации десяти миллионов контрабандных сигарет.

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Уроженец Польши Самель хранил партию сигарет в помещении в Бирмингеме. В феврале 2019 года британская налоговая служба изъяла товар, стоимость которого на нелегальном рынке оценивалась примерно в миллион фунтов стерлингов.

Руководители контрабандной сети возложили ответственность за потерю груза на Самеля и решили его наказать.

В марте того же года участники группы приехали к дому мужчины, представившись сотрудниками Интерпола. Для большей убедительности один из них заранее купил в интернете полицейскую гарнитуру. Самелю сообщили о якобы выданном европейском ордере, после чего посадили его в белый фургон и увезли.

Мужчину доставили к границе графств Мерсисайд и Ланкашир, где подвергли пыткам и подожгли. Затем пострадавшего оставили возле дороги. Ему удалось добраться до удаленного дома и попросить помощи. Самель провел в больнице три месяца, но спасти его не смогли.

По данным следствия, план похищения обсуждался в Польше, а исполнителям пообещали 20 тысяч фунтов стерлингов. Расследование продолжалось более семи лет и охватило несколько стран, включая Польшу, Грецию, Францию, Мексику и Доминиканскую Республику.

Нила Джонса и Тобиаша Козловского признали виновными в убийстве, Кая Артура и Кевина Вудена — в непредумышленном убийстве. Артур и Вуден также признали участие в сговоре с целью похищения и незаконного лишения свободы. Сандру Козловскую признали виновной в помощи скрывавшемуся фигуранту. Наказание осужденным назначат позднее.