Как мошенники анализируют страхи россиян

Перед атакой злоумышленники изучают потенциальную жертву, собирая о ней данные в открытых источниках и социальных сетях, рассказала руководитель онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

Об этом Шилина рассказала РИА Новости.

По её словам, пользователи сами передают мошенникам информацию о себе, а уже на её основе выстраивается сценарий, который для конкретного человека выглядит максимально правдоподобным.

Зная, на что человек острее всего реагирует, мошенники бьют по его эмоциям. Все схемы объединяет одно: они всегда подаются как срочная проблема, требующая немедленного решения.

«Мошенники давят на эмоции — создают искусственную срочность или, напротив, играют на нашем желании получить что-то бесплатно. Их главная цель — заставить жертву действовать, не раздумывая», — подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что мошенники заманивают на сайты для скачивания игр без VPN.