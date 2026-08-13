Кокаин с логотипом CNN обнаружили и изъяли в Эквадоре

Национальная полиция Эквадора сообщила о завершении крупной операции в районе Сан‑Грегорио муниципалитета Муисне. Правоохранители изъяли около 1,6 тонны кокаина, расфасованного в пакеты с логотипом телеканала CNN.

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В ходе рейда силовики задержали скоростной катер, а также два подвесных мотора, 40 бочек топлива. По оценке полиции, стоимость изъятой партии составляет примерно $1,8 млн на внутреннем рынке и около $48 млн в Соединенных Штатах.

Министр внутренних дел Эквадора Джон Реймберг заявил: этот кокаин принадлежал преступной организации. По данным ведомства, наркотики поступали из Колумбии, хранились на северном побережье провинции Эсмеральдас и предназначались для отправки в страны Центральной и Северной Америки.

Операция стала очередным эпизодом борьбы эквадорских силовиков с транснациональными наркосетями, использующими прибрежные районы для транзита крупных партий запрещенных веществ.