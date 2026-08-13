Во Владивостоке мужчина поджег районный военкомат

Во Владивостоке произошел поджог военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал "Дальневосточные Ведомости". По имеющейся информации, мужчина устроил пожар в здании военного комиссариата Ленинского и Фрунзенского районов на улице Уборевича. Поджигатель был задержан.

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Полиция проводит его допрос прямо на улице. Прибывшие сотрудники МЧС локализовали возгорание. Сейчас на место происшествия прибыл вице-мэр Дмитрий Свитайло. 5 августа сообщалось, что в Калужской области задержали россиянина, планировавшего по заданию украинских спецслужб поджечь здание военного комиссариата.

2 июля военный суд приговорил 20-летнего студента одного из средних специальных учебных заведений Алтайского края по делу о государственной измене и попытке поджога военкомата к 17 годам лишения свободы. 31 марта стало известно, что в Тюмени мать и дочь подожгли военкомат.