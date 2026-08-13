В Якутии в лесу пропала 66-летняя женщина

В среду поступил сигнал, что в Хангаласском районе Республики Саха пропала пожилая женщина, сообщает МАХ-канал Службы спасения Якутии.

66-летняя женщина в 8 часов утра, по предварительным данным, отправилась за ягодами из села Еланка.

В обед пенсионерка связывалась с родными, потом ее мобильный телефон отключился. До настоящего времени пропавшая не дает о себе знать.

На поиски выехала группа спасателей из Якутска. Женщину также ищут три родственника на двух транспортных средствах.