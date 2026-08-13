В США впервые за 16 лет сразу три штата проведут казни в один день

В четверг в Соединенных Штатах произойдет редкое для современной пенитенциарной системы событие. Сразу три штата — Алабама, Оклахома и Теннесси — планируют привести в исполнение смертные приговоры.

© Московский Комсомолец

Согласно данным Death Penalty Information Center, подобная синхронность не наблюдалась с 2010 года. В Алабаме казнят Джереми Уильямса за изнасилование и убийство пятилетнего ребенка, в Оклахоме — Карлоса Куэсту-Родригеса за расправу над сожительницей.

В Теннесси на смертную казнь осужден Энтони Хайнс — за убийство матери четверых детей еще в 1985 году. Все приговоры будут приведены в исполнение методом смертельной инъекции.

На фоне этого президент Дональд Трамп неоднократно призывал расширять применение высшей меры, называя ее необходимой для самых тяжких преступлений.