Уровень Амура у Хабаровска превысил неблагоприятную отметку на полметра

Уровень воды в Амуре поднялся до 494 см, что почти на полметра выше неблагоприятной отметки. Об этом сообщил глава Хабаровска Сергей Кравчук в "Максе".

"Уровень воды в Амуре достиг 494 сантиметров", - написал Кравчук. Неблагоприятной для города считается отметка в 450 см, опасной - в 600 см. Гидрологи ожидают подъема воды до 600 см.

В городе затоплен нижний ярус набережной Невельского, на трех улицах и у арены "Ерофей" у берега Амура, как сообщали в городской администрации накануне, развернуто насосное оборудование для откачки воды. Прекращено международное сообщение между Хабаровском и китайским городом Фуюанем, ограничено сообщение между городом и островами, где находятся дачи. На островах подтоплены дачные участки.

Введен режим ЧС.

"При повышении отметки уровня воды до 500 сантиметров организуем работу по вывозу людей со всех остановок [на островах] с высадкой на центральную набережную", - написал мэр.