На Сахалине супруги утонули в озере

На Сахалине следователи организовали доследственную проверку по факту гибели молодой женщины, тело которой было найдено на берегу озера Хвалисекое в Корсаковском районе. Информацию об этом 13 августа распространило региональное управление Следственного комитета России.

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Трагедия произошла накануне, 12 августа. Тело погибшей обнаружили в районе села Охотское. По предварительным данным следствия, на теле заметны признаки утопления.

В рамках проверки установлено, что вместе с женщиной в воде находился ее 35-летний гражданский супруг. На данный момент его тело не найдено, несмотря на проведенные поисковые мероприятия, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, опрашивают возможных свидетелей и очевидцев случившегося.