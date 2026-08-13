В чикагской начальной школе двое уборщиков найдены убитыми

На юго-западе Чикаго произошла трагедия в здании начальной школы Марка Твена. Полиция сообщила, что в понедельник двое сотрудников технического персонала были обнаружены без сознания с огнестрельными ранениями головы.

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48-летняя женщина скончалась в больнице, туда же был доставлен и 63-летний стрелок, который впоследствии умер. По предварительным данным, мужчина, проработавший уборщиком 20 лет, был недоволен предстоящим переводом из школы.

В коридоре он вплотную подошел к коллеге и выстрелил, после чего ушел в офис и свел счеты с жизнью. В момент трагедии дети в школе отсутствовали — занятия возобновляются только 24 августа.

Профсоюз выразил соболезнования семьям погибших, а руководство учебного заведения пообещало усилить меры безопасности. Полиция продолжает расследование.