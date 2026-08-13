Число жертв землетрясения в Колумбии выросло до 273

Число погибших в результате землетрясения в Колумбии выросло до 273 человек. Об этом сообщила радиостанция BluRadio.

По данным журналистов, более 40 тысяч семей пострадали.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии 10 августа с эпицентром в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар.

Подземные толчки были признаны самыми сильными в стране за последние 10 лет. Они ощущались в Боготе и нескольких регионах Эквадора. В 32 городах был объявлен красный уровень тревоги.

Спустя время президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья подписал указ о введении в стране режима бедствия национального масштаба. По его словам, ситуация остается сложной, спасательные работы продолжаются.