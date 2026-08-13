В США двое пилотов погибли при крушении военного вертолета

В Техасе потерпел крушение вертолет, принадлежащий вооруженным силам США. Как сообщает CNN со ссылкой на представителя офиса шерифа округа Белл Клиффа Коулмана, погибли двое пилотов.

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В результате крушения на месте происшествия возник крупный лесной пожар. «Вертолет не задел ни сооружения, ни людей», — говорится в сообщении. Уточняется, что воздушное судно врезалось в поле.

Пока не сообщается, откуда и куда направлялся вертолет. Также неизвестны и причины катастрофы.

Ранее в американском Ричфилд рухнул вертолет Sikorsky S-64 с двумя людьми на борту.