В Саратове мужчина 16 раз заплатил мошенникам за один билет в театр

Житель Саратова стал жертвой мошенников после знакомства с девушкой в приложении. Об этом сообщает управление МВД по региону. 22-летний молодой человек некоторой время общался с девушкой по имени Валерия. В какой-то момент она предложила пойти на свидание в театр и отправила пострадавшему ссылку для бронирования.

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Так как сайт был оформлен также, как и сайт одного из местных театров, мужчина без колебаний заполнил все необходимые данные и отправил пять тысяч рублей. Когда электронный билет не пришел, саратовец обратился в техподдержку.

Там заявили, что для возврата нужно перевести такую же сумму, которая позже вернется. "Несколько раз горожанин выполнял одну и ту же операцию по указанию "специалиста", пока сумма ущерба не составила 80 тысяч рублей", – сообщается в публикации. Поняв, что его обманули, россиянин написал заявление в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.