В США задержали россиянина с 360 кг запрещенных веществ

Полиция в США задержала штате Луизиана гражданина России Антона Ракова. Он перевозил в грузовике почти 360 кг запрещенных веществ. Это одна из крупнейших партий за всю историю штата, заявили в офисе шерифа округа Ливингстон.

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Полиция остановила грузовик на автомагистрали в городе Денхэм-Спрингс. За рулем находился Раков - как выяснилось, в США он находился нелегально. А при досмотре прицепа были обнаружены спрятанные внутри 358,14 килограмма метамфетамина. Запрещенные вещества были упакованы в большие брикеты, обернутые фольгой, и перевозились в пяти контейнерах.

Как уточняется в пресс-релизе офиса шерифа, задержанного россиянина передали службе иммиграции и таможенного контроля США (ICE), он находится под стражей.