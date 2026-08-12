В Харькове слышен взрыв, объявлена воздушная тревога

В Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Как сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на местные паблики, в городе был слышен звук взрыва. Информация о возможных разрушениях и пострадавших на момент публикации не поступала.

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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги продолжает звучать в части Харьковской области. Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях до отбоя. В регионе сохраняется напряжённая обстановка.

Харьков и область регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников с начала специальной военной операции. Город находится в непосредственной близости от линии фронта, что делает его уязвимым для ударов с воздуха. В последние месяцы интенсивность обстрелов региона остаётся высокой.

На данный момент официальных комментариев от военных и гражданских властей не поступало. Детали инцидента уточняются. Ситуация остаётся на контроле у экстренных служб.