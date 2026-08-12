Нефтяное пятно от танкера Caroline Bezengi достигло побережья Омана

Нефтяное пятно, образовавшееся в результате утечки с севшего на мель танкера Caroline Bezengi, достигло побережья Омана. Об этом сообщило управление по охране окружающей среды султаната.

"Результаты мониторинга показали, что некоторые пляжи в районе мыса Рас-Мадрака уже подверглись нефтяному загрязнению", - отмечается в заявлении ведомства.

По прогнозам специалистов, протяженность загрязненной береговой линии в этом районе может достичь 40 км. Кроме того, в ближайшие часы нефтяное пятно может добраться до южных пляжей острова Масира, где в зоне риска находится участок побережья длиной от 10 до 20 км.

Ведомство продолжает отслеживать перемещение нефтяных пятен с помощью спутниковых снимков и компьютерного моделирования. Специальные бригады проводят работы по ликвидации последствий разлива, уделяя приоритетное внимание экологически уязвимым районам. Власти призвали рыбаков и местных жителей не приближаться к загрязненным участкам и сообщать о них профильным службам.

Ранее площадь нефтяного пятна у побережья Омана достигла 390 кв. км. Как отмечали в министерстве транспорта султаната, сложные погодные условия сезона летних муссонов препятствуют проведению операции по ликвидации утечки, к которой привлечены специализированные компании, водолазы и авиация.

По сведениям агентства Associated Press, танкер Caroline Bezengi длиной 247 метров вышел из черноморского порта в мае, а 8 июня экипаж судна сообщил о взрыве на борту. Позднее танкер сел на мель у островов Эль-Халланият в оманской провинции Дофар, что привело к утечке нефтепродуктов.