Украинку задержали в Черногории за финансовые махинации

Полиция Черногории провела масштабную операцию, в результате которой была задержана гражданка Украины, подозреваемая в организации незаконной финансовой деятельности на территории страны. Вместе с ней под стражу взяли еще восемь иностранных граждан, сообщает МВД республики.

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«В результате оперативно-разыскных мероприятий отправлены под стражу девять иностранных граждан», — уточнили в министерстве.

В ведомстве добавили, что в ходе обысков правоохранители обнаружили внушительный арсенал средств: «изъято свыше 50 тыс. евро, более 100 единиц компьютерной техники и устройств». Также у подозреваемых нашли 82 мобильных телефона, в том числе с функциями шифрования, дрон и автомобиль.

Согласно версии правоохранительных органов, украинка организовала схему, связанную с «незаконным участием в экономической, банковской, биржевой и страховой деятельности». Для реализации своих целей женщина нанимала граждан Украины, Молдавии и Словакии, которым выплачивала вознаграждение наличными деньгами. В настоящий момент задержанным вменяют не только финансовые махинации, но и незаконное проживание на территории Черногории. В состав группы, помимо организатора, вошли двое словаков, двое молдаван и еще четверо граждан Украины.

Днем ранее, 11 августа, в одном из жилых домов Подгорицы сотрудники полиции обнаружили группу из 50 иностранцев, при которых находились крупные суммы наличных и большое количество цифрового оборудования неизвестного происхождения. После этого события правоохранители инициировали расследование о возможных связях задержанных с криминальными структурами. К работе над делом подключилось Агентство национальной безопасности Черногории, а для анализа изъятых данных была сформирована специальная оперативная группа из экспертов по кибербезопасности и финансовым преступлениям.