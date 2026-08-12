Раскрыта связь сына российского экс-министра с убитым предпринимателем

Подозреваемый в расправе Александр Хотин, сын бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга и экс-министра регионального развития Игоря Албина, мог не знать убитого. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, Александр Куманцов, который занимался торговлей мобильными телефонами, приехал к сыну экс-чиновника по заказу на мобильник. Предприниматель был трезв.

Ранее сообщалось, что Хотин четыре раза ранил Александра Куманцова в шею, порезал ему висок, ухо и щеку. Потерпевший смог выбежать из квартиры и постучаться к соседям за помощью, а те вызвали скорую и полицию. Медики нашли Куманцова без сознания на улице около подъезда. Хотина задержали в подмосковном Можайске, в его квартире был найден окровавленный нож.