Появились подробности атаки ВСУ на медиков "скорой" в Рубежном

В Минздраве ЛНР рассказали подробности атаки ВСУ на машину скорой медицинской помощи в Рубежном.

В сообщении уточняется, что врачи, которые спешили на помощь пациентам в Рубежное, попали под удар вражеских БПЛА.

- Они выполняли свой профессиональный долг — спасали жизни, а в ответ получили удар кассетным боеприпасом, - говорится в сообщении.

В результате атаки пострадали два медика, сотрудника Центра медицины катастроф – их госпитализировали. Помимо этого, повреждена и сама машина "скорой" – посечена крыша, двери, разбиты зеркала. Возгорание предотвратило лишь то, что сам боеприпас взорвался на защитной решетке.

Ранее сообщалось, что в ЛНР при атаках ВСУ погиб ребенок, ранен подросток и семь взрослых.