Жаловавшуюся на здоровье Диану Шурыгину оставили под арестом

В Москве суд вынес решение о продлении ареста блогерше Дианы Шурыгиной. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

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Несмотря на жалобы инфлюенсерши, суд удовлетворил ходатайство следствия. Под стражей Шурыгина пробудет до 19 октября 2026-го года.

Девушка стала фигуранткой уголовного дела в июне текущего года. Как полагают следователи, она снимала порнографические материалы и публиковала их в своих соцсетях. Доступ к кадрам она продавала.

Помимо Шурыгиной были задержаны модель Настя Холод, которая снималась вместе с девушкой, а также немец Людвиг Кричкер.

Недавно инфлюенсерша пожаловалась на ухудшение самочувствия и попросила освободить ее из изолятора. По данным СМИ, проблемы со здоровьем связаны с осложнениями от пластики, которую девушка делала в прошлом году. Детали не разглашаются, так как Шурыгина попросила не раскрывать эти данные публично.

Ранее сообщалось, что Диана Шурыгина была взята под стражу прямо в зале суда и отправлена в СИЗО за изготовление порно.