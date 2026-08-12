Отец-насильник убил жену, четверых детей и покончил с собой

В американском Канзасе 53-летний мужчина, ранее осужденный за попытку изнасилования, убил жену и четверых детей, после чего покончил с собой. Тела шестерых человек обнаружили в доме в городе Уинфилд утром 11 августа, сообщает NBC News.

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По данным полиции, Рональд Х. Уильямс-старший сам позвонил в службу 911 и заявил, что убил всю семью и собирается покончить с собой. Прибывшие на место полицейские обнаружили всю семью мертвой.

Помимо Уильямса, погибли его 44-летняя жена Келли Л. Джордж и четверо детей: 9-летняя Кэрол, 7-летний Рональд, 5-летняя Сара и 3-летняя Келли.

Как отметили в полиции, в последние недели на Уильямса несколько раз жаловались из-за агрессивного и неадекватного поведения. По словам начальника полиции Уинфилда Робби ДеЛонга, жители сообщали о конфликтах и криках, однако тогда оснований для вмешательства было недостаточно.

Уильямс был зарегистрирован как сексуальный преступник после того, как в 1998 году его осудили за попытку изнасилования 15-летней девочки. На тот момент ему было около 20 лет. Кроме того, с 1995 по 2024 год ему предъявляли обвинения в хранении наркотиков, побоях, краже со взломом и нападении на сотрудника правоохранительных органов.

Расследованием убийства занимаются Бюро расследований штата Канзас и полиция Уинфилда.

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