Россиянина заподозрили в жестоком убийстве супруги

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В городе Дубовка Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели 35-летней местной жительницы. По предварительным данным, женщину с признаками побоев доставили в районную больницу, где она скончалась, несмотря на усилия медиков.

По информации собеседника портала V1.RU в правоохранительных органах, тело погибшей имеет телесные повреждения. В настоящее время следователи проверяют все возможные версии произошедшего и ждут результатов судебно-медицинской экспертизы, которая установит точную причину смерти — убийство или естественные факторы.

Как сообщают местные жители, поводом для конфликта могла стать супружеская измена со стороны женщины. Мужчину, работника одного из местных предприятий, задержали по горячим следам. Соседи утверждают, что семья считалась благополучной, однако между супругами якобы были частые ссоры.

По словам соседей, женщину часто видели с синяками. По городу ходят слухи, что муж избивал супругу и угрожал ей, если та пойдет в полицию.

Также звучат противоречивые версии событий. Кто-то из горожан утверждают, что мужчина ушел в магазин и вернулся к уже мертвой жене, другие говорят о применении ножа.

Четверо несовершеннолетних детей погибшей госпитализированы под надзор врачей.

На месте работают сотрудники регионального управления Следственного комитета.