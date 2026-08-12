Россиянку изнасиловал футболист в Таиланде

27-летнюю жительницу Петербурга изнасиловали в Таиланде. Пострадавшая подозревает в преступлении футболиста из Воронежа, пишет "Осторожно, Петербург".

© Московский Комсомолец

Как рассказала Александра, она отдыхала на курорте вместе с подругой. Девушки познакомились в баре с двумя мужчинами, однако Александра вскоре ушла к себе в номер отдыхать. Один из мужчин узнал, где она живет, от ее подруги, и пошел к ней якобы «пожелать спокойной ночи». Он постучал, девушка открыла, решив, что вернулась подруга. В этот момент мужчина напал на нее и надругался.

После произошедшего туристка обратилась в полицию Таиланда. Однако, как утверждает Александра, ей объяснили, что для оформления заявления придется оставаться в стране около месяца. В больнице за проведение экспертизы с нее также потребовали около 20 тысяч бат — почти 50 тысяч рублей.

Вернувшись в Петербург, женщина обратилась в российскую полицию, но уголовное дело возбуждено не было. По словам пострадавшей, правоохранители сказали ей, что она сама виновата.

Александра самостоятельно установила личность предполагаемого нападавшего. По словам ее адвоката, им оказался футболист из Воронежа, а из-за действий правоохранителей спортсмен может избежать ответственности.