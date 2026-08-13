На Трампа подали иск из-за платного доступа к его постам в Truth Social

СМИ и некоммерческая организация подали в суд на президента США Дональда Трампа, требуя заблокировать новый сервис Truth API, продающий предварительные уведомления о сообщениях президента в соцсети Truth Social. Об этом сообщает CNBC.

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В иске, поданном новостной организацией The Intercept Media и некоммерческой группой Freedom of the Press Foundation в окружной суд в Манхэттене, говорится, что публикации политика на его собственной странице в социальных сетях часто влияют на финансовые рынки, поскольку содержат заявления о государственной политике, военных действиях и других решениях.

"Президент Дональд Трамп взимает 100 000 долларов в месяц за предварительный доступ к своим официальным правительственным заявлениям на Truth Social, социальной медиа-платформе, которой он владеет", — указано в нем.

Истцы считают эту схему коррупционной и неконституционной и требуют ее запретить. Нет никаких законных интересов в том, чтобы позволить президенту получать прибыль от продажи правительственной информации, подчеркивается в исковом заявлении.

Материнская компания Truth Social — Trump Media - в июле объявила, что предоставит подписчикам, платящим до $100 тыс. в месяц, ранний доступ к "влиятельным на рынок" постам Трампа и других пользователей платформы. В настоящее время Truth API предоставляет подписчикам более быстрый доступ к публикациям 10 самых популярных аккаунтов в Truth Social.

После Трампа в этот список входят Белый дом, вице-президент Джей Ди Вэнс, директор ФБР Каш Патель, пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливит, министр транспорта Шон Даффи и министр здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди.